O Brasil só vai sair da crise econômica quando fizer a reforma tributária. A afirmação é do ex-deputado federal, Luiz Carlos Hauly. Ele foi até a Assembleia Legislativa do Paraná hoje para falar sobre a PEC que estabelece a Reforma Tributária. Com informações da rádio band news.

Foi Hauly quem apresentou no Senado a proposta de um novo modelo para o sistema tributário nacional.

A proposta extingue nove tributos e no lugar deles, prevê a criação de um imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), e um outro sobre bens e serviços específicos, chamado Imposto Seletivo, de competência federal.Hauly disse que a proposta segue o modelo clássico europeu de tributação, que adota o imposto sobre valor agregado, chamado IVA, que seria o IBS no Brasil. 165 países já usam esse tipo de sistema tributário.

Segundo ele, a reforma pretende acabar com os impostos que atingem alimentação, medicamentos, água e esgoto, educação e transporte urbano. Hauly espera que o projeto seja votado ainda esse ano para que o Brasil possa crescer 3% já em 2020.