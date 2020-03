Brasil registra 290 casos de coronavírus

O governo brasileiro atualizou o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil para 290. Nesta terça-feira (17), foi divulgada a primeira morte em decorrência da doença no país. A vítima era um homem de 62 anos que tinha diabetes, hipertensão e aumento benigno da próstata. Outras quatro mortes são investigadas no estado de São Paulo.

Quatro óbitos estão sendo investigados em São Paulo por suspeita de infecção pelo novo coronavírus, Covid-19. A informação é do secretário de Saúde estadual de São Paulo, José Henrique Germann, e do infectologista David Uip, coordenador do Comitê de Contigência do Coronavírus em São Paulo.

Segundo o infectologista, os quatro óbitos foram registrados na mesma rede de um hospital privado de São Paulo, que tem várias unidades. Trata-se do hospital onde foi confirmado o primeiro óbito pela Covid-19 no país, de um homem de 62 anos, morador de São Paulo, que tinha diabetes e hipertensão e sem histórico de viagem. Esse paciente começou a sentir sintomas no dia 10 de março, foi internado no dia 14 e faleceu ontem (16). “Foi uma evolução rápida, da internação ao óbito”, falou Uip.

Com Agência Brasil