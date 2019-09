O Egito abriu o mercado para exportações de produtos lácteos brasileiros, afirmou neste sábado (14) a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está em visita oficial ao Oriente Médio integrada pela pasta e empresários.

A ministra, que neste sábado está no Cairo, publicou o fato em um vídeo vídeo em uma rede social. Segundo ela, as autoridades egípcias aprovaram o Certificado Sanitário Internacional do Brasil. “O pedido de aprovação estava pendente desde 2016”, diz o post de Cristina.

“Era uma grande notícia que esperávamos. Foi muito rápida a negociação, e a partir do mês que vem o Brasil está pronto a exportar. Mais uma vitória de abertura de mercados do Brasil para os países árabes”, afirma a ministra no vídeo.

O post de Tereza Cristina foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro.