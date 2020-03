BRASIL: NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 CHEGA A 200 NO BRASIL

As manifestações contra o Congresso e o STF ocorreram durante o domingo (15). A aderência aparenta ter sido expressiva, principalmente em consideração do pedido feito pelo próprio presidente, na quinta-feira passada, onde ele sugeriu que as manifestações fossem adiadas para evitar o alastramento do Covid-19. Já em Brasília, durante o ato, Bolsonaro surgiu do Palácio do Planalto para cumprimentar os manifestantes enquanto deveria estar em quarentena.

O grau de participação pública nas manifestações em meio a uma ameaça de epidemia viral confirma a popularidade do presidente e funciona como uma demonstração de força política, mas o evento também derivará uma enxurrada de críticas na mídia. Caso o surto de Covid-19 tome proporções como as vistas na Itália ou na China, muitos apontarão para a manifestações do eleitorado do presidente como um agravante para a epidemia.

Segundo o Ministério da Saúde, já existem 200 casos confirmados e 1.913 suspeitos no Brasil. A grande maioria (136) dos pacientes ainda se concentram em São Paulo, onde o número de infectados dobrou desde o sábado passado e onde se concentram mais de metade dos casos suspeitos no país.

Segundo o ministro Paulo Guedes (Economia), o governo pretende lançar um serie de medidas para amenizar os efeitos econômicos do coronavírus. Para os mais velhos, grupo mais ameaçado pelo Covid-19, deve haver uma antecipação da primeira parcela do 13º em abril em vez de agosto, resultando na liberação antecipada de R$ 24 bilhões, além de outras antecipações do benefício caso haja necessidade. Também para este público, serão destinadas medidas como a redução dos juros dos empréstimos consignados do INSS e um aumento na margem de comprometimento da renda do pensionista que possibilitará empréstimos maiores.

Para o setor de turismo, o ministro da Economia pretende buscar permissão no Banco do Brasil para que as empresas aéreas não paguem juros por até 4 meses, além de abrir uma linha de credito do BNDES para disponibilizar caixa para estas empresas a custo reduzido. Esta segunda iniciativa deve ser estendida a outros serviços da indústria do turismo como bares, restaurantes e empresas de eventos.

Agenda

Em semana de agenda praticamente esvaziada de indicadores, o investidor local se atentará à divulgação do Caged de janeiro (sem dia marcado) e à decisão da taxa de juros do Copom (quarta-feira). Em relação ao Copom, acreditamos que o ciclo de cortes na Selic seja resumido com um movimento de 0,25 p.p., levando a taxa à nova mínima histórica de 4,0% a.a. Ainda, esperamos que o comunicado deixe a porta aberta para novos movimentos caso sejam necessários.

E os mercados hoje? O mercado local continua refém da retórica vivida no cenário internacional, na falta de notícias da mesma relevância no âmbito doméstico. Tanto o Tesouro quanto o Banco Central já se comprometeram a tomarem medidas de forma a amenizar o pânico nos mercados de títulos e de câmbio, mas a turbulência é certa na falta de mudanças na maneira que o mercado inicia a semana. Em função disso, esperamos um dia de viés negativo para ativos de risco brasileiros.

SOBRE O FECHAMENTO DO ÚLTIMO PREGÃO:

Ibovespa: +13,91% aos 82.677;

Real/Dólar: +0,96% cotado a 4,84%;

DI Jan/21: -103 bps cotado a 7,85%;

S&P 500: +9,29% aos 2.711.

Fonte: Guide Investimentos S.A – Relatório Mercados Hoje.