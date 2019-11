O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, querem estreitar as relações comerciais com a China. Guedes afirmou que está em negociação a criação de uma área de livre-comércio entre os dois países.

A declaração do ministro foi dada nesta terça-feira (13) durante o seminário do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics (sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Brasília. A capital federal sedia a cúpula dos Brics.