FOLHAPRESS – O governo brasileiro inaugurou no domingo (15) um escritório comercial em Jerusalém, em Israel. A cerimônia contou com a presença o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e de Eduardo Bolsonaro.

O escritório será administrado pelo Ministério das Relações Exteriores através da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Por enquanto, o local contará com três funcionários, que será comandado pela analista de comércio internacional Camila Torres Meyer.

No início do seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que mudaria sua embaixada israelense de Tel Aviv para Jerusalém, o que não foi bem aceito pelos representantes árabes e palestinos. A cidade é tradicionalmente alvo de disputa entre os povos seguidores do judaísmo, cristianismo e islamismo. Por isso, não é reconhecida internacionalmente como capital israelense.

Custos

O escritório está localizado no edifício Jerusalem Gati Business Center. O aluguel será de US$ 1.600 por mês, sem contar com os valores pagos pela mão de obra.

Como o funcionamento será em sistema de “coworking”, a recepção, sala de reuniões e estrutura será compartilhada com vários outras empresas.