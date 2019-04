O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, inaugura hoje, às 15h, na Eletrofrio Refrigeração LTDA, a primeira linha de envase de propano na América do Sul em maquinários para expositores refrigerados. A tecnologia é o resultado de uma parceria da Eletrofrio com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Também estarão presentes na inauguração o presidente da Eletrofrio, José Antonio Paulatti, e o presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta.

O Propano se destaca por atingir 100% de sustentabilidade em refrigeração, é natural, inofensivo à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential).

A novidade representa um marco na evolução sustentável do Brasil e contribui para que o país atinja a meta do Protocolo de Montreal de eliminar a utilização de gases nocivos até 2040. O Brasil é o nono consumidor de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) do mundo e o quinto entre os países em desenvolvimento. O objetivo do Programa é eliminá-los em 35% até 2020 e 67,5% até 2025.

Como a solução faz parte do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, ela será de domínio público e ficará disponível para ser utilizada por toda a cadeia de refrigeração comercial do país, que se tornará mais desenvolvida e ambientalmente limpa. Com isso, a indústria brasileira é colocada em condições de igualdade com o mercado externo e se torna mais competitiva.

“Vamos transferir o conhecimento da pesquisa para que o Brasil possa avançar na eliminação dos gases sintéticos. Com isso, o nosso país dá um passo enorme para alcançar a substituição completa dos gases sintéticos e cumprir a meta do Protocolo de Montreal”, afirma o engenheiro da Eletrofrio, Rogério Marson.

O propano possui um investimento inicial menor e alta eficiência energética, porém é inflamável, o que exige alta capacitação dos profissionais que forem trabalhar com ele.

A Eletrofrio é líder no mercado brasileiro de refrigeração comercial e foi escolhida para trabalhar no projeto do propano por estar sempre à frente e se destacar na criação de tecnologias eficientes e sustentáveis. Sediada em Curitiba em uma área de 200 mil m², o grupo conta com uma equipe de engenheiros especializados em desenvolver soluções específicas para estabelecimentos comerciais de todos os tamanhos e para cada região do país. Os engenheiros da empresa estudam as necessidades dos empresários e oferecem desde a concepção do projeto e a fabricação, até a instalação dos equipamentos. Outros pontos a serem destacados são a garantia especializada e a assistência técnica 24 horas nos sete dias da semana.

O primeiro supermercado selecionado para utilizar o novo sistema com Propano é o Condor Wenceslau Braz, na Cidade de Curitiba/PR, que poderá ser visitado através de agendamento conforme acordo firmado entre a Eletrofrio, Condor, UNIDO e MMA.