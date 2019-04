O Brasil fechou 43.196 vagas formais de emprego em março, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Ministério da Economia.

O dado veio abaixo da expectativa do mercado. A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters era de criação de 79 mil vagas.

Foi também o pior mês de março desde 2017, quando o resultado foi negativo em 63.624 posições com carteira assinada. Como comparação, em março do ano passado o saldo foi positivo em 56.151 postos com carteira assinada.

No mês passado, foram abertas 1,26 milhão de vagas e fechados 1,3 milhão de postos.

O ministério atribuiu o resultado ruim à forte criação de postos com carteira assinada em fevereiro -foram 173.139, o melhor para o mês desde 2014. Segundo a pasta, setores que normalmente contratavam em março anteciparam as contratações, enquanto os que demitiam concentraram as dispensas de funcionários no mês passado.

Dos oito setores analisados, cinco tiveram saldo negativo. O comércio registrou o pior resultado, com 330.121 vagas fechadas, ante 301.318 abertas. Já serviços teve maior saldo positivo, com 4.572 postos.

Todas as regiões do país tiveram desempenho ruim. O Nordeste teve o maior saldo de vagas fechadas (-23.728), e o Centro-Oeste, o menor (-1.706).

Os dados apontam um saldo de 6.041 postos de trabalho na modalidade intermitente, ante 4.665 no mês anterior, e 2.129 na parcial -foram 3.515 em fevereiro.

No ano, o saldo é positivo em 179.543 vagas, alta de 0,47% em relação ao mesmo período de 2018.

Em 12 meses, o acumulado é positivo em 472.117 vagas.