A derrota para a Bélgica nas quartas de final da última Copa do Mundo e o fato de o Brasil jogar a Copa América em casa compõem uma dupla pressão por um bom resultado verde-amarelo na competição sul-americana.

A disputa começa em jogo da seleção contra a Bolívia, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (14), em São Paulo, e boa parte dessa responsabilidade estará nas costas de Tite.

Estivesse Neymar à disposição, a pressão, os elogios e as críticas poderiam ser mais divididos. Mas o principal jogador do time -que já vivia situação difícil, após ser acusado de estupro- sofreu uma lesão no tornozelo direito no primeiro amistoso preparatório, foi cortado e deixou o comandante sem um atleta com o mesmo peso do camisa 10.

“Eu me senti pressionado quando assumi o Guarany de Garibaldi”, disse o gaúcho de 58 anos, citando o clube que dirigiu no início de sua carreira como treinador, em 1990. Ele gosta de utilizar essa resposta quando é questionado sobre momentos de tensão.

Por mais que procure minimizar a situação, Tite sabe que está em sua fase mais delicada à frente da seleção brasileira. Ele foi mantido após o fracasso no Mundial, mas foi alvo de críticas pelo desempenho do time desde então. Agora, ele encara a obrigação de conquistar o título da Copa América jogando em casa.

Ciente de que a pressão não é a mesma do Guarany de Garibaldi, Tite preferiu deixar uma renovação mais profunda da equipe, com vistas à disputa da Copa do Mundo do Qatar, em 2022, para depois.

O elenco está envelhecido, sobretudo no sistema defensivo, com atletas como Daniel Alves, 36, Thiago Silva, 34, e Miranda, 34, mas a meta é vencer agora e se preocupar com o Mundial em outra hora.

Quando Neymar, 27, lesionou-se, o substituto acionado foi Willian, 30. Houve nova enxurrada de críticas na direção do comandante, que se vê bem distante do prestígio de que gozava até o último Mundial -ao recuperar o time nas eliminatórias, o técnico viveu um período de questionamentos quase inexistentes.

Após a vitória da Bélgica nas quartas de final, a lua de mel acabou, e Tite precisa da Copa América para ajustar a relação com a torcida. Para isso, ele resolveu apostar em um jogo agressivo, com desarmes no campo ofensivo e ataques mais verticais. A ideia é controlar a posse da bola, mas buscar ataques agudos em detrimento dos lances cheios de firulas e toques de lado.

O plano terá seu primeiro teste diante da Bolívia, tida como o time mais frágil do Grupo A. No Morumbi, diante de um geralmente exigente público paulistano, a seleção espera construir uma relação boa com a torcida, algo considerado muito importante pela comissão técnica e pelos próprios atletas.

“O que a gente tem que fazer é tentar trazer o torcedor para o nosso lado, fazer com que a comunhão seja total, porque precisamos da torcida para ganhar. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar a Copa América. Então, a gente precisa de que o torcedor queira ganhar a Copa América da mesma forma de que a gente quer”, afirmou o lateral esquerdo Filipe Luís.

“Que o torcedor nos transmita energia positiva e esteja junto com a seleção independentemente do resultado durante os jogos. Já joguei duas vezes a Copa América e sei como é difícil. A gente tem que desempenhar o melhor possível e passar confiança para o torcedor. Que seja recíproca essa energia”, acrescentou o zagueiro Marquinhos.

Entre a comunhão da seleção brasileira com a arquibancada estará a Bolívia, uma equipe que venceu apenas 1 de seus últimos 16 jogos.

O técnico Eduardo Villegas tem consciência de que é zebra no Grupo A até mesmo contra Venezuela e Peru, mas aposta em um 4-4-2 defensivo para tentar surpreender os favoritos no Morumbi.

“É um privilégio enfrentar o Brasil. Sabemos que estamos um pouquinho abaixo do resto, mas também sabemos que as coisas podem se nivelar. É uma questão de atitude, de garra”, disse o treinador, que viu seus atletas perderem por 2 a 0 para a França no único amistoso preparatório para a competição.

Ele não terá de bolar um plano para frear Neymar, cuja ausência deixou aberto o posto de protagonista da seleção brasileira.

A vaga pode ser ocupada pelo lateral direito Daniel Alves, que herdou a faixa de capitão do atacante, seu amigo e colega de Paris Saint-Germain. Pode ficar com o armador Philippe Coutinho, em quem Tite bota fé mesmo após uma temporada ruim no Barcelona. Há espaço até para o jovem David Neres, 22, ex-são-paulino que herdou a ponta esquerda de Neymar.

Seja como for, a responsabilidade maior em caso de fracasso estará com o ex-comandante do modesto Guarany de Garibaldi.

BRASIL

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan, Philippe Coutinho; Richarlison, Roberto Firmino, David Neres. T.: Tite

BOLÍVIA

Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Raùl Castro, Erwin Saavedra; Alejandro Chumacero, Marcelo Moreno. T.: Eduardo Villegas

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 desta sexta

Juiz: Nestor Pitana (ARG)

Jogos do Brasil na Copa América

– Sexta (14)

21h30 – Brasil x Bolívia

No Morumbi (São Paulo)

– Terça (18)

21h30 – Brasil x Venezuela

Na Fonte Nova (Salvador)

– Sábado (22)

16h – Brasil x Peru

No Itaquerão (São Paulo)