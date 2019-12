UOL/FOLHAPRESS – O Brasil conheceu nesta terça-feira (17) o seu primeiro adversário nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, a serem disputadas a partir do ano que vem.

Em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou decidido que a seleção de Tite vai estrear contra a Bolívia. Previsto para ocorrer em 26 de março, o duelo será realizado em casa.

A rodada inicial ainda terá os seguintes duelos: Uruguai x Chile, Colômbia x Venezuela, Paraguai x Peru e Argentina x Equador. O primeiro clássico entre Brasil e Argentina ficou para a sexta rodada, também em casa.

O sistema de disputa das Eliminatórias será o mesmo da última edição: as dez seleções do continente jogam entre si duas vezes. Ao final das 18 rodadas, os quatro primeiros colocados garantem uma vaga direta ao Mundial de 2022.

Quem ficar na quinta posição também terá a chance de disputar a Copa. No entanto, ainda precisará derrotar o representante de outro continente em jogos de ida e volta na repescagem.

A sequência de jogos do Brasil nas Eliminatórias:

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Parauai

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil