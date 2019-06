A França será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. O Chile precisava ter vencido a Tailândia por três ou mais gols de diferença na noite deste domingo (20), mas só triunfou por 2 a 0, perdeu um pênalti nos minutos finais e não se classificou. Porém, este resultado confirmou que a seleção brasileira enfrentará as anfitriãs neste domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre.

A delegação do Brasil viajará de ônibus na sexta-feira (21) – o grupo continuou treinando em Lille nos últimos dias porque ainda não sabia para qual cidade iria entre Le Havre e Grenoble. Para este jogo, a equipe deve contar com a volta de Formiga, que cumpriu suspensão contra a Itália e, segundo o médico da seleção, já está recuperada da leve entorse que sofreu no tornozelo esquerdo.

Se superar a França nas oitavas, a seleção brasileira terá pela frente o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Espanha. As norte-americanas venceram a Suécia hoje, por 2 a 0, e se classificaram no primeiro lugar do Grupo F; portanto, disputarão o mata-mata no mesmo lado da chave que o Brasil.

Confrontos das oitavas (com horários de Brasilia):

Noruega x Austrália – 22 de junho – 16h00 – Nice

Inglaterra x Camarões – 23 de junho – 12h30 – Valenciennes

França x Brasil – 23 de junho – 16h00 – Le Havre

Espanha x Estados Unidos – 24 de junho – 13h00 – Reims

Itália x China – 25 de junho – 13h00 – Montpellier

Holanda x Japão – 25 de junho – 16h00 – Rennes

Alemanha x Nigéria – 22 de junho – 12h30 – Grenoble

Suécia x Canadá – 24 de junho – 16h00 – Paris