Brasil empata com a Colômbia

O Brasil arrancou a igualdade por 1 a 1 contra a Colômbia, na segunda-feira, pela primeira rodada do quadrangular do Pré-Olímpico, em Bucaramanga.

A seleção sub-23 do Brasil também pareceu tensa, até por ir pela primeira vez na competição ao intervalo perdendo. A defesa, mesmo com as mudanças realizadas pelo técnico André Jardine, voltou a se mostrar insegura e sofreu com a velocidade colombiana em alguns contra-ataques. E Iago, uma das novidades do time, falhou no gol adversário.

A partida foi acompanhada no estádio por Tite, técnico da seleção principal do Brasil. Ele esteve acompanhado por Rogério Caboclo, presidente da CBF, e Juninho Paulista, coordenador de seleções.

A seleção voltará a jogar no quadrangular decisivo do Pré-Olímpico na quinta-feira, quando terá pela frente o Uruguai, às 20 horas (de Brasília), fechando a sua participação no domingo, diante da Argentina. Nesta segunda, os argentinos largaram na frente com a vitória por 3 a 2 sobre os uruguaios. Os dois primeiros colocados se garantem nos Jogos de Tóquio.