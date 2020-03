Brasil embarca 17,5 mil toneladas de carne suína na primeira semana de março

As exportações brasileiras de carne suína in natura, somaram 17,5 mil toneladas na primeira semana de março. Com cinco dias úteis a média diária de embarque foi de 3,5 mil toneladas, 8,6% maior que a média registrada para o mês de fevereiro, que ficou em 3,2 mil toneladas diárias.

Em relação a média paga por tonelada houve ligeira desvalorização na comparação em janeiro. No segundo mês do ano o valor pago por tonelada embarcada era de US$ 2453,05, passando para US$ 2453,05 na primeira semana de março, queda de 0,5%. No total na primeira semana as exportações somaram US$ 43 milhões.

Já em relação a março de 2019, tanto o volume quanto os valores monetários registraram altas. A média embarcada registrada no mesmo mês do ano passado foi de 2,5 mil toneladas, ou seja, crescimento de 40,6% em volume diário. No caso valor pago por tonelada, em março de 2019 foi de US$ 1977,75, tendo uma valorização de 25,5% neste março de 2020.

RESULTADOS GERAIS

Na primeira semana de março de 2020, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,040 bilhão e corrente de comércio de US$ 8,665 bilhões, resultados de exportações no valor de US$ 4,852 bilhões e importações de US$ 3,812 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 35,709 bilhões e as importações, US$ 33,247 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,462 bilhões e corrente de comércio de 68,956 bilhões.