O Brasil fechou 1º acordo de cooperação internacional com Israel para o combate conjunto à corrupção e ao crime organizado. O pacto determina a troca de informações entre os 2 países e será publicado na edição do Diário Oficial da União da próxima 2ª feira (30.dez.2019).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, órgãos de segurança pública de ambas as nações farão compartilhamento de experiências sobre crimes internacionais que. Em nota, o Itamaraty afirmou que a cooperação auxiliará no combate mais eficaz, com mecanismos modernos de troca de informações.

Tráfico de pessoas, tráfico de armas de fogo, munição e explosivos, terrorismo e maneiras de financiar atividades terroristas entram na lista de áreas de conhecimento que devem ser exploradas na parceria.

O presidente Jair Bolsonaro já havia sinalizado, no início do ano, que fortaleceria os laços de parceria com Israel nas áreas de ciências, tecnologia e segurança pública. O país judeu é 1 dos principais aliados do 1º ano de gestão do ex-pesselista.

O mandatário chegou a visitar Israel no 1º semestre de 2019 e contou com o auxílio do governo local depois do rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro. O Brasil estreitou a parceria também ao inaugurar um escritório em Jerusalém para fortalecer o vínculo entre os 2 países.

Com Agência Brasil