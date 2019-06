Maiores produtores mundiais de arábica planejam ações conjuntas para reverter a crise de preços do café. Detalhes serão apresentados no II Fórum Mundial de Produtores de Café

Os representantes da produção cafeeira de Brasil e Colômbia selaram, hoje, 14 de junho, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília (DF), uma aliança para buscar soluções à persistente crise de preços do café.

Após 10 meses do último encontro entre as lideranças, em agosto de 2018, os preços continuam abaixo dos custos de produção, agravando o empobrecimento das regiões cafeeiras ao redor do mundo e tornando incerta a oferta futura de café aos consumidores. A resposta do restante da cadeia de valor nesse intervalo de tempo, apesar das múltiplas tentativas de diálogo por parte dos países produtores e do Fórum Mundial de Produtores de Café (FMPC), tem sido muito insatisfatória.

Na reunião de hoje, as lideranças de Colômbia e Brasil consolidaram a aliança para o desenvolvimento de ações em diversas frentes, tais como a aproximação dos produtores com os consumidores finais e a agregação de valor na origem, de maneira que a riqueza gerada ao longo de toda a cadeia seja melhor distribuída, garantindo a sustentabilidade econômica dos produtores e a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Também insistirão na importância da transparência do mercado e que os contratos futuros do café reflitam as realidades, sem a interferência de fatores externos que afetam os preços e aumentam a insegurança. Os dois países consideram fundamental que a Intercontinental Exchange – ICE e o governo dos Estados Unidos regulem a participação dos atores “não comerciais” nos contratos futuros do café, além de adotarem outras medidas para aumentar a transparência na formação dos preços e a eficácia das ferramentas de cobertura de riscos. Da mesma forma, analisa-se a viabilidade e o impacto da gestão dos estoques de café nas origens produtoras.

Reafirmando o compromisso com o equilíbrio entre oferta e demanda, Brasil e Colômbia, atuando com o FMPC, promoverão ativamente a implementação de um projeto global de aumento do consumo nos países produtores, assim como, conjuntamente, o trabalho científico, com o desenvolvimento de pesquisas para encontrar usos alternativos para o café.

Os detalhes das ações discutidas, hoje, serão apresentados no II Fórum Mundial de Produtores de Café, nos dias 10 e 11 de julho, em Campinas, São Paulo, Brasil.

Abaixo, entidades do setor privado signatárias deste comunicado.

Conselho Nacional do Café – CNC

Federación Nacional de Cafeteros – FNC

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha – Minasul

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA

Associação Brasileira de Cafés Especiais – BSCA

Sistema OCB-ES

Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Sul de Minas – ASSUL

Sociedade Rural Brasileira – SRB

Frente Parlamentar do Café

Tags: Café

Fonte: CNC