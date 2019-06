O Brasil garantiu nesta terça (18) sua vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina 2019. Em jogo no Stade du Hainaut, em Valenciennes (França), pela terceira rodada do Grupo C, a equipe do técnico Oswaldo Alvarez derrotou a Itália por 1 a 0, graças a um gol de pênalti de Marta no segundo tempo. Assim, chegou a seis pontos em três jogos.

Em partida simultânea na cidade de Grenoble, a Austrália venceu a Jamaica por 4 a 1, graças a quatro gols de Sam Kerr. Assim, italianas, australianas e brasileiras fecharam a primeira fase com seis pontos cada.

A Itália assegurou a liderança do grupo com saldo de gols de +5. Austrália e Brasil empataram também no critério (+3), mas as australianas levaram vantagem nos gols marcados (8 a 6); assim, as brasileiras avançaram à próxima fase como as terceiras colocadas. Entre as terceiras, o Brasil já garantiu a melhor campanha.