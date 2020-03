Brasil adota a estratégia de outras potências com Centro para Indústria 4.0

A dinâmica da indústria é um dos movimentos mais impressionantes que ocorrem no planeta desde que os artesãos passaram a implementar a economia de escala e maximização dos lucros. Hoje estamos vivendo a quarta revolução industrial, a era em que serviços e indústrias se confundem e o controle e análise de dados tem um papel tão crucial na gestão industrial quanto as primeiras máquinas a vapor na primeira revolução industrial, que garantiram larga produção de bens e permitiram que os seus donos estivessem a frente dos seus concorrentes mais rudimentares.

No Fórum Econômico Mundial em Davos, ocorrido no início deste ano, o Brasil anunciou a criação do Centro para Indústria 4.0 além de que já haveriam duas indústrias associadas ao centro. Esse é o oitavo empreendimento desse perfil no mundo, os demais centros foram abertos na China, Emirados Árabes, Japão, Israel, Colômbia e Índia, e o Brasil se junta a esses países nessa rede de tecnologia. O Centro para a Indústria 4.0 terá – pelo menos inicialmente – um viés institucional e regulatório com discussões de políticas públicas que atinjam diretamente essa Revolução Industrial, buscando acelerar a implementação de tecnologias como a inteligência artificial, blockchain, smart grids, IoT e robótica, por exemplo.

Trazendo o tema para um contexto micro, e para a realidade das empresas brasileiras, os investimentos em P&D das indústrias devem manter um crescimento importante como nas últimas décadas com o intuito de manter um grau de inovação que garanta – assim como para os primeiros artesãos – a maximização de lucro e ganhos de produtividade cada vez maiores. O risco do investimento em P&D é o grau de incerteza que novas tecnologias abrigam no cerne, a inovação vem com um prêmio de risco importante embutido e um possível custo de oportunidade para essas empresas. Nesse contexto entram as startups e o seu papel fundamental nessa nova revolução da indústria, pequenas e mais ágeis elas tem maior autonomia de criação e colocam em prática a inovação com maior celeridade no mercado, as tecnologias desses pequenas – e emergentes – empresas tem sido cada vez mais assediadas pelo mercado que busca se posicionar a frente dos concorrentes. Prova disso foi o crescimento de 233% o número de operações de fusões e aquisições de startups no Brasil em 2019.

O fato de que cada vez mais operações nesse setor ocorram é justificado pela atuação dessas empresas, que ao serem adquiridas, já passaram por uma fase de testes no mercado e validação de seus serviços, produtos ou processos. Ou seja, a corporação que adquire uma startup está pagando além de uma eventual redução de custos, ou aumento de receitas, também um ativo que foi testado no mercado e é incorporado com um risco de insucesso muito menor, evitando que as grandes companhias incorram em custos de oportunidade que poderiam ter sido melhor empregados.

E é nessa seara que políticas públicas vão sendo adotadas para que se adequem ao que o mercado já está preparado para fazer. Cada vez mais a sigla P&D estará relacionada com a de M&A. Essa é a mão invisível do mercado atuando na criação de mais um ciclo industrial.

Walter Fritzke é economista especialista em M&A e consultor no Martinelli Advogados.