O Campeonato Brasileiro de 2020 terá o Red Bull Bragantino entre seus participantes. A partir do ano que vem, será esse o nome usado pelo tradicional Bragantino, que venceu o Guarani por 3 a 1 na noite da ultima terça, em Bragança Paulista, e assegurou matematicamente o acesso à primeira divisão, de onde estava longe desde o rebaixamento em 1998.

Líder da Série B com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o time dirigido pelo ex-zagueiro Antônio Carlos já está fora do alcance do quinto. Nas 33 rodadas realizadas até aqui, a equipe registrou 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com quase 66% de aproveitamento. O objetivo, nos cinco jogos derradeiros, será proteger a boa vantagem na liderança e conquistar o título da Série B.