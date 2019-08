Referência em operações multimodais customizadas para atender às cooperativas e indústrias do País, a Brado registrou no primeiro semestre de 2019 um crescimento superior a 30% no transporte de cargas que abastecem o Centro-Oeste e o Sudeste brasileiro no comparativo com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 6.400 contêineres movimentados por ferrovia entre os terminais de Sumaré (SP) e Rondonópolis (MT).

Com mais de 70 tipos de cargas transportadas, o abastecimento do mercado interno abrange um raio de cerca de 300 quilômetros no entorno das cadeias logísticas de Campinas e Cuiabá. Iniciada no segundo semestre de 2017, a operação funciona no sistema round-trip (viagem completa) em que o trem nunca roda vazio, a Companhia leva para o interior paulista commodities como o milho, ração e óleo vegetal, e retorna com bens de consumo diversos: alimentos, bebidas, materiais de construção e produtos de limpeza.

“Os resultados positivos do primeiro semestre representam a consolidação do nosso plano estratégico do mercado interno”, afirma Daniel Salcedo, gerente executivo de Mercado Interno, Importações e Armadores da Brado. “É um segmento em expansão e que terá um ganho de 40% na capacidade de transporte ferroviário com a circulação dos novos vagões double-stack”.

Projetado para atender o mercado interno, as operações com contêineres empilhados em dois níveis foram iniciadas em junho. Os trens são formados com vagões que podem carregar até três contêineres empilhados (um de 40 pés e dois de 20 pés). “É um modelo eficiente que dobra a capacidade em relação ao vagão convencional”, explica Salcedo.

Referência nos Estados Unidos, o vagão double-stack já está sendo utilizado pela Brado, e percorre um trecho de aproximadamente 1.400 quilômetros entre Rondonópolis e Sumaré. Para 2019, a Brado estima um crescimento superior a 25% no volume de cargas transportado, atingindo a marca de 330 mil TEUs no ano.