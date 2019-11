O Presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, já anunciou que vai diminuir ainda mais a participação da estatal na BR Distribuidora em 2020. Mas a empresa acaba de anunciar que no primeiro trimestre após operação que a tornou uma empresa privada (de julho a agosto), teve um lucro líquido de R$ 1,336 bilhão. Uma alta de 23,9% em relação ao mesmo período de 2018 e 342% a mais do que o segundo trimestre. A antecipação dos recebíveis da Amazonas Energia (+R$ 1.446 milhões) impactou positivamente o caixa da companhia, gerando um efeito positivo no Lucro Líquido de R$ 940 milhões. No período de janeiro a setembro de 2019, o lucro líquido apresentado foi de R$ 2,115 bilhão, 33,2% a mais que o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado de R$ 771 milhões, registrou um crescimento de 43% em relação ao segundo trimestre deste ano, 22,2% a mais se comparado com o terceiro trimestre de 2018. As receitas operacionais extraordinárias beneficiaram o terceiro trimestre em aproximadamente R$ 73 milhões.

O volume total de vendas foi 4,9% maior na comparação com o segundo trimestre, principalmente em razão do crescimento das vendas de diesel (+6%) e dos produtos de aviação (+8%). A empresa diz que trabalha no longo prazo alcançar resultados consistentes e sustentáveis. E afirma estar concentrada na implementação de sua agenda de valor com base nas dez iniciativas que visam aumentar sua rentabilidade. Em nota, a BR diz que “a companhia avançou em ações concretas, dentre elas, lançando o plano de transformação organizacional, que passa pela revisão de toda a estrutura da organização que estará valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Foram criadas três novas diretorias não estatutárias (Diretoria Jurídica, Auditoria e Compliance, Diretoria de TI e Digital e Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Marketing) e toda a estrutura de remuneração e contratos de terceiros estão sendo revisados”.

Com o novo organograma definido, a empresa lançou também o Programa de Desligamento Optativo, aberto a todos os empregados. O objetivo é apoiar o ajuste da composição da força de trabalho, através de uma solução estruturada, com as melhores opções para os empregados e suporte técnico de uma consultoria especializada. O plano deverá gerar custos de implantação na ordem de R$ 780 milhões e a estimativa é de uma economia anual de aproximadamente R$ 650 milhões e sua materialização deverá ser gradual ao longo de 2020, conforme a implantação do plano.