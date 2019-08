A presidente da BPW Curitiba, Birgit Keller Marsili, conduziu a assembleia extraordinária da entidade realizada no dia 7 de agosto, no Hotel Bourbon, em Curitiba. Durante a assembleia foi aprovado o Código de Conduta da BPW Curitiba e o novo regulamento de entrega do Brasão Woman Company Partner, destinado a empresas que valorizam o empreendimento feminino, além de assuntos gerais.

Na assembleia também foi realizada palestra sobre a importância do Compliance no dia a dia das empresas pela coordenadora regional do Compliance Woman Committee – Capítulo Paraná, Francine Pacheco. A Comissão de Comunicação Social e Marketing da entidade teve participação especial no evento e apresentou estratégias de comunicação entre as associadas da BPW Curitiba.