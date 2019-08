A Business Professional Women – BPW Curitiba entrega nesta quinta-feira, 22 de agosto, às 8h30, na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), em Curitiba, o brasão Women Company Partner às empresas que valorizam o empreendedorismo feminino. Esta é a quarta edição do evento que todos os anos reúne centenas de pessoas em torno do tema, no auditório da Fiep.

O WCP identifica empresas que valorizam o empreendedorismo feminino, por meio da indicação de associadas BPW Curitiba. A outorga – um troféu e um selo para ser aplicado em materiais gráficos e digitais – confere à empresa uma premissa para o cumprimento do objetivo número 5 da Agenda 2030 da ONU que busca a igualdade de gênero. “A BPW Curitiba atua fortemente na busca de ações de responsabilidade social, a partir da valorização do trabalho das mulheres”, conta a presidente da BPW Curitiba, Birgit Keller Marsili.

Válido por um ano, o WCP objetiva não apenas o esforço pelo reconhecimento da igualdade de gênero como um direito fundamental, mas como base para a construção de um mundo mais pacífico, próspero e sustentável. “A busca do objetivo de igualdade de gênero é transversal à toda a agenda 2030 da ONU e tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável”, explica Birgit.

Serviço:

Entrega do Brasão Woman Company Partner pela BPW Curitiba

Data: 22 de agosto, (quinta-feira), às 8h30

Local: auditório Caio Amaral Gruber – Fiep, Avenida Comendador Franco (Av. das Torres), 1.341, Jardim Botânico, Curitiba-PR