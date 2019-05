A presidente da BPW Curitiba – Business Professional Women, Birgit Keller Marsili, recebeu o prêmio “Inspire-se 19” em nome da entidade como reconhecimento do trabalho em prol das mulheres durante evento realizado no Grand Hotel Rayon, no dia 26 de maio, na capital paranaense. O prêmio foi dado pela BelClinic Dermoativos através do CEO da empresa, Cleyton Ogura. Entre outros objetivos, o “Inspire-se 19” visa incentivar o empreendedorismo e o empoderamento feminino.