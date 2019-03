BPW Curitiba e ADVB-PR realizam primeiro Business Connect de 2019

A economista Regina Arns é a convidada do primeiro Business Connect de 2019 – evento que tem como parceiros a BPW Curitiba – Business Professional Women e a ADVB-PR – nesta quarta-feira, 27 de março, às 19 horas, no Hard Rock Café, em Curitiba. O Business Connect é um evento gratuito, que acontece toda última quarta-feira de cada mês, com a realização de rodadas de negócios entre empresários, executivos e profissionais liberais. O objetivo é gerar o máximo de contato para que os participantes possam demonstrar seus serviços e produtos entre si. A convidada Regina Arns é presidente do Espaço Mulheres Executivas – MEX Brasil e lidera, no Estado, o Grupo Mulheres do Brasil, além de ser presidente do Legatus Brasil – Mulheres Líderes: conexão e legado. No evento ela falará sobre o papel da mulher no mundo dos negócios.