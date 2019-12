Na tarde de ontem (26), Policiais Militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira durante Operação Hórus realizaram a maior apreensão de maconha desde a criação da unidade. Os Policiais Militares verificaram um veículo suspeito (van), placas paraguaias, saindo de uma residência e iniciaram acompanhamento tático ao veículo, o que se desenrolou por várias ruas de Foz do Iguaçu, que foi abordada e localizado 800 kg de maconha. O motorista foi preso em flagrante.

A equipe voltou ao local em que viu a Van saindo e na residência foram encontrados outros 2.532 kg de maconha divididos em fardos.

Nos 7 anos do BPFRON essa é maior apreensão de maconha da Unidade e expressa o fim para o qual foi criada, represar ainda na origem as drogas e armas que adentraram ilegalmente o país, atacando diretamente a raiz do problema que acaba refletindo nas capitais e grandes centros do país .

A Operação Hórus integra o Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro, com apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.