Borboletas aladas por Luiz Arthur Montes Ribeiro

O talento de um traço preciso, delicado e envolvente aliado à sensibilidade de um olhar em que movimento orgânico remete especialmente à beleza do feminino. Estes são alguns dos elementos que compõem o poético trabalho do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro, que lançou sua nova série na imperdível exposição Borboletas Aladas, em cartaz até 27 de março na Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte.

“Esta é uma nova fase em meu trabalho, que chamo de Borboletas Aladas, porque elas voam dentro de você, ao redor de você. Elas voam o

mundo e você vai junto com elas. A intenção é a leveza do mundo, a leveza das pessoas. Ser uma pessoa mais tranquila no seu dia a dia. A borboleta é o inseto mais belo e sua vida é tão curta. Mas ela vive intensamente os seus momentos de vida”, conta o premiado artista. “Na exposição, há trabalhos também de minhas fases anteriores. Trata-se de uma transição. Eu comecei com os horizontes, então fui para as árvores, daí para os peixes e agora são as borboletas. Então a exposição apresenta uma nuance de árvores e peixes para entrar no mundo das borboletas. E temos o mar, que está sempre presente em meu trabalho. Desde 2000, represento o mar nas ondas. Quase todos os trabalhos, desenhos, aquarelas, nanquins ou a pintura a óleo ou acrílica sempre faço esta menção ao mar”, revela Montes Ribeiro, que também escreve e já publicou diversas obras e poemas, em constante diálogo com sua expressão nas artes plásticas.

Salone del Mobile.Milano terá marcas brasileiras de design

Uma vez mais, o Brasil e o talento da indústria de móveis brasileira terão participação na Design Week de Milão, expondo nos concorridos pavilhões de Design do Salone del Mobile.Milano, principal evento mundial de mobiliário e interiores. A exposição das marcas brasileiras no Salone del Mobile é uma ação da ABIMÓVEL e da APEX-BRASIL, por meio do Projeto Brazilian Furniture.

Este é o ano com o maior número de empresas brasileiras expositoras do Salone del Mobile. São sete marcas, com lançamentos de design assinado e autoral, expoentes do melhor do design contemporâneo e da produção do Brasil. “Estamos muito orgulhosos por sermos selecionados pela exigente curadoria do Salone. E por podermos a cada ano levar um número maior de expositores”, enfatiza a diretora-executiva da ABIMÓVEL, Cândida Cervieri. As marcas brasileiras expositoras no Salone del Mobile.Milano 2019 são: Uultis/Herval, Salvatore, Ornare, Lovato, Lazz Interni, Essenza e Cristais São Marcos.

Design aplicado à indústria no Prêmio Movelpar

O design, a inovação e a sustentabilidade têm um papel fundamental no espaço conquistado pela indústria brasileira de móveis. Ações como o Prêmio Movelpar de Design, promovido pelo EXPOARA e apoiado pela ABIMÓVEL – Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário e pela APEX-BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, entre outros, são fundamentais para a melhoria da competitividade. Realizada com a curadoria de Mônica Barbosa e Marcos Batista, a premiação revelou na terça (19/3), durante a Movelpar, no polo de mobiliário do Norte do Paraná, os projetos vencedores, em uma celebração do design aplicado à indústria. Um corpo de jurados de prestígio global avaliou os projetos: Livia Pedreira, diretora da CASACOR; Fadwa Turki Ibrahim, da ID Works Interior, atuando com desenvolvimento de negócios e tendo gerenciado mais de 20 escritórios de design em Bahrain; o designer Paulo Alves; o arquiteto Ivo Pons, fundador da ONG Design Possível e participante do Coletivo Brasil Design (CBrD).