Policiais do BOPE realizaram operação contra o tráfico de drogas em Guaratuba, no sábado, 20. A apreensão pode ultrapassar 1 bilhão de reais.

Após receber informações que no litoral paranaense estariam escondidos ladrões de banco, a equipe se deslocou até uma marina particular. Equipes de RONE, Canil e do COE cercaram o local, onde estavam três pessoas e grande quantidade de drogas.

Foram apreendidos no local 3300 quilos de cocaína, escondidas em malas no sótão de uma casa, dois veículos, duas embarcações e aproximadamente R$ 15 mil reais. O grupo abordava navios cargueiros já no mar e embarcava a droga que ia para a Europa. A droga e os presos foram encaminhados para a Polícia Federal de Paranaguá.

Com informações do site: Plantão 190