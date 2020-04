Bolsonaro visita obras de hospital de campanha em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta manhã (11) a obra de construção do primeiro hospital de campanha em Águas Lindas (GO), no entorno de Distrito Federal. Serão 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento intensivo para atender pacientes com a covid-19. É o primeiro hospital do tipo da União.

As obras começaram nesta semana, e a previsão do governo de Goiás é que sejam concluídas em mais duas semanas. A escolha do local foi a pedido do governo estadual de forma a complementar os sistemas de saúde de Goiás e do Distrito Federal.

“A gente espera que ninguém ocupe. É igual seguro de vida, a gente paga mas espera não usar. A gente está fazendo o possível. Temos um preço bastante alto para pagar, mas, em troca de vidas, tudo é possível. A gente pede a Deus que tudo dê certo. Como disse o [ministro da Saúde, Luiz Henrique] Mandetta, há uma preocupação nossa com a questão do emprego também, temos que colocar um limite em tudo o que for possível para não extrapolar”, afirmou o presidente Bolsonaro, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Ag Brasil