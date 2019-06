O presidente Jair Bolsonaro (PLS) estará na edição de hoje no “Programa do Ratinho”. Ele respondeu a perguntas do apresentador no quadro “Dois Dedos de Prosa”. Ratinho perguntou ao presidente sobre a reforma da previdência, os desafios da segurança pública, porte de armas, cortes nas despesas do governo e sobre a atual situação de desemprego no Brasil.

Bolsonaro também falou sobre as mudanças na aposentadoria e respondeu dúvidas de pessoas abordadas na rua sobre as questões abordadas pelo apresentador.

Esta é a terceira participação do presidente em programas do SBT em pouco mais de um mês. Na semana passada ele foi recebido no “The Noite” e o apresentador Danilo Gentili perguntou a Bolsonaro se ele havia descoberto “o que é golden shower?”. A pergunta foi uma brincadeira do humorista lembrando o polêmico tweet do presidente durante o Carnaval deste ano.

Bolsonaro riu e desconversou. “Ainda não sei o que é isso não, não quero saber. Estou meio velho para isso.”

No inicio de maio o presidente participou do “Programa Silvio Santos” e falou sobre sexo com o apresentador. “Ainda estou na ativa.”