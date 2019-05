O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta oficial no Twitter mensagem parabenizando o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, pela reeleição no pleito realizado ontem (18). O partido Liberal, comandado por Morrison, obteve a maioria dos assentos na Câmara dos Deputados local, impondo uma derrota aos trabalhistas.

Bolsonaro destacou o caráter inesperado da vitória. Pesquisas apontavam os trabalhistas como favoritos no pleito, mas o partido liberal conseguiu êxito na disputa. Contudo, a contagem ainda precisa verificar votos postais para saber se o partido conseguirá governar sozinho ou se terá que firmar alianças para garantir a maioria necessária.

Morrison assumiu em agosto do ano passado após o partido decidir pela saída do então primeiro-ministro, Malcom Turnbull. O líder do partido liberal ficará mais três anos no comando do país, ampliando o domínio conservador no país.

Cerca de 16 milhões de australianos estavam aptos a votar. Eles elegeram 151 deputados da Câmara e 40 dos 70 senadores.

Ag Brasil