O presidente Jair Bolsonaro minimizou nesta quinta-feira (25) os atritos com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e disse que manterá a parceria com ele, no mínimo, até 2022.

A declaração foi dada em um café com jornalistas no Palácio do Planalto, para o qual a Folha de S.Paulo não foi convidada.

Segundo relatos do jornal Valor Econômico, que participou do encontro, Bolsonaro comparou a crise envolvendo Mourão e seu filho Carlos, vereador no Rio, a um casamento.

“Estamos dormindo juntinhos a noite toda”, afirmou o presidente, de acordo com o jornal. “Durante o dia, brigamos sobre quem lava a louça”, disse. Mourão também esteve presente na conversa com a imprensa.

O jornal diz que Bolsonaro reclamou ainda da “obsessão de quem está fora do governo de criar cisão dentro do governo”. O presidente negou existir uma ala militar no seu governo.

Mesmo após Jair Bolsonaro ter afirmado na terça-feira (23) que queria colocar um “ponto final” na briga entre seu filho e o vice, o vereador segue com publicações críticas a Mourão nas redes sociais.

Nesta quarta (24), por exemplo, em uma das postagens sobre Mourão, Carlos disse ser “estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente”, como o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL). O filho do presidente ainda escreveu: “Lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals… são apenas informações!”.

Na terça-feira, ao deixar seu gabinete no Planalto, Mourão afirmou que adotaria uma postura de não criar confronto e exemplificou com um ditado popular: “Quando um não quer, dois não brigam”.