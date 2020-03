Bolsonaro fala em ampliar profissões que poderão trabalhar durante pandemia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (29), na entrada do Alvorada, que cogita ampliar as profissões que poderão atuar durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Eu estou com vontade, tenho como fazer, estou com vontade: baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão, legalmente, existente ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para o sustento dos seus filhos, levar o leite dos seus filhos, arroz e feijão para sua casa, vai poder trabalhar”, disse Bolsonaro.

E mais:

“Me deu um insight, me deu uma ideia aqui agora e falei que estou pensando em fazer um decreto desses, para ver se cabe.”