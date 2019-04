O presidente Jair Bolsonaro (PSL) evitou entrar em nova contenda com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse que suas críticas a seus filhos foram inventadas.

“Tenho certeza de que isso é um fake. Eu gosto do Rodrigo Maia. Ele tem respeito por mim, eu tenho por ele”, afirmou Bolsonaro neste sábado (27).

Em entrevista ao portal Buzzfeed publicada na sexta (27), Maia disse que “todo mundo tem convicção que o Bolsonaro é que comanda isso [a estratégia de rede social]”, apesar de o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) ter acesso às contas do pai.

“Alguém coloca aquilo do golden shower que colocou no Carnaval sem o pai ver? O filho pode ser doido à vontade, mas num negócio daquela loucura só com autorização do dono da conta”, afirmou o presidente da Câmara.

Maia disse também que o filho deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) vive um “momento de deslumbramento”.

Questionado sobre tais declarações, Bolsonaro sorriu.

“Mandei uma mensagem via Onyx [Lorenzoni, ministro da Casa Civil] para ele ontem à noite dizendo que o que nós dois juntos podemos fazer não tem preço”, contou, “e 208 milhões de pessoas precisam de mim, dele e de grande parte de vocês”, continuou dirigindo-se a jornalistas.

“Rodrigo Maia é pessoa importantíssima para o futuro de 208 milhões de pessoas. Espero brevemente poder conversar com ele”, concluiu.

nada mais além disso”, afirmou Bolsonaro na saída de sua casa.