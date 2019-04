O presidente Jair Bolsonaro (PSL) estrela o vídeo que Donald Trump compartilhou nesta terça-feira (9) em uma rede social. A peça é uma propaganda para a campanha presidencial americana de 2020, na qual o americano espera ser reeleito.

Além de Bolsonaro, o ditador norte-coreano Kim Jong-un é o outro mandatário que aparece no anúncio.

Em fevereiro, o chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou não saber se o regime da Coreia do Norte é tão brutal quanto o do venezuelano Nicolás Maduro. Em seguida, reclamou que os jornais só passaram a chamar os líderes norte-coreanos de ditadores após Trump passar a negociar com Kim Jong-un.

Antes de Bolsonaro entrar em cena, as bandeiras americana e brasileira aparecem lado a lado. No quadro seguinte, os dois líderes apertam a mão. Bolsonaro foi recebido pelo mandatário americano em março, na Casa Branca.

O vídeo começa assim: “Primeiro eles te ignoram. Depois riem de você. Então te chamam de racista”. Intercalam essas chamadas imagens de líderes no espectro oposto ao do republicano, como os ex-presidentes democratas Barack Obama e Bill Clinton, mais sua esposa e ex-secretária de Estado de Obama, Hillary.

Filho que acompanhou Bolsonaro na viagem aos EUA, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou a postagem de Trump nas redes sociais. Em novembro, com o pai já eleito, ele esteve em Washington com um boné em que se lia “Trump 2020”.