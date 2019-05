O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (31) ter pedido ao Secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, que revisse um ponto da reforma que trata sobre pensão para deficientes.

“Pedidos de uma primeira-dama geralmente são irrecusáveis e inadiáveis também, nós já passamos para o Rogério Marinho esta questão e tenho certeza que ele vai atender a um pedido da primeira-dama”, disse Bolsonaro.

A declaração foi dada em resposta a um questionamento feito sobre a reforma da Previdência retirar pensão de deficientes intelectuais de grau leve e moderado.

O questionamento foi feito ao ser mencionado o discurso da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na posse, feito em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

A declaração de Bolsonaro foi feita em Goiânia (GO), em café da manhã no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás.

Em tramitação na Câmara, a reforma da Previdência é considerada prioridade pelo governo Bolsonaro e deve ter seu relatório com as primeiras alterações apresentado nas próximas semanas.