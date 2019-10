RAQUEL LANDIM

FOLHAPRESS – Ao chegar a Riade, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai pedir à família real que seu país volte a importar frango da gigante brasileira BRF, conforme antecipou o jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro tem um jantar nesta segunda-feira (28) à noite com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que comanda o país junto com o pai, o rei Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

“Vou tocar nesse assunto, sim. Vou pedir que eles levem em consideração a possibilidade de reabrir as importações”, disse o presidente ao ser questionado sobre o assunto.

No início deste mês, a Arábia Saudita restringiu drasticamente as compras de alimentos produzidos na unidade da BRF em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em meio aos esforços do país para reduzir sua dependência na importação de carne de frango.

Conforme revelou a Folha de S.Paulo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversou com Bolsonaro sobre o assunto ainda durante a visita presidencial à Pequim na China e pediu que ele interceda pela empresa se houver oportunidade.

A BRF já se mostrou disposta a construir uma nova fábrica na Arábia Saudita, mas, enquanto a unidade não fica pronta, a empresa precisa abastecer o mercado pela fábrica de Abu Dhahi.

Conforme uma fonte que acompanha de perto o assunto, a companhia também negocia com os sauditas como a eventual nova unidade será abastecida: quanto da carne de frango viria do Brasil e quanto seria abastecida por produção local. A Arábia Saudita quer aumentar a produção de frango no país.