Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa da XP, está caindo mais lentamente. Ele é considerado bom ou ótimo por 35% do eleitorado (eram 37% no mês passado) e ruim ou péssimo por 26% (eram 24%).

Em discurso no Palácio do Planalto, ele citou a pesquisa, segundo a qual a Presidência da República aparece em quarto lugar entre as instituições mais confiáveis: “É sinal de que estamos no caminho certo. O povo é que tem que dizer onde iremos, e não o contrário. ”Trata-se da mesma pesquisa reproduzida mais cedo pelo site, em que o governo é considerado ótimo ou bom para 35% dos entrevistados.

Jair Bolsonaro costuma desprezar as pesquisas, que já erraram muito com ele, mas elas podem ser uma ferramenta útil para um governante, e ele faz bem em analisar seus números.

Gleisi acusa

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) acusou a operação Lava Jato de quatro crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa por entregar o Brasil aos EUA e receber recursos para isso. Em pronunciamento nesta quinta-feira (04), ela lembrou um ano da prisão política de Lula e disse que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol é que deveriam estar presos.

“Lula é vítima”

“Lula é vítima de um Power point e das convicções de um procurador de primeira instância do Paraná, Deltan Dallagnol, e da perseguição implacável de um juiz que se dizia neutro, Sérgio Moro, e que recentemente assumiu o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, mostrando seu lado político.”

Motivação

Para a deputada Gleisi, hoje está claro o verdadeiro motivo da perseguição ao ex-presidente: Lula defendia nossa soberania nacional e tirou o país da condição subalterna aos Estados Unidos. Por outro lado, há o interesse sem precedentes do Departamento de Justiça Norte Americano no Brasil, que desde 2009 está treinando os componentes da Lava Jato. “As indústrias das delações deixam evidente o caráter de perseguição ao Lula”, ressaltou.

Não larga o osso

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, disse hoje em Campos do Jordão (SP) que não pretende entregar o cargo, em resposta a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL). As informações são do Uol. Durante um café da manhã com jornalistas, o presidente disse que decidirá sobre o comando do MEC nesta segunda-feira. “Está bastante claro que não está dando certo. Ele é bacana e honesto, mas está faltando gestão, que é coisa importantíssima”, diz o presidente.

Praça de guerra

Duas manifestações de grupos opostos, mas com foco na Operação Lava Jato, em Curitiba e em diversas outras cidades do País. A data marca o período de um ano da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, movimentos populares e organizações políticas devem integrar a chamada Jornada Internacional Lula Livre. Neste caso, embora o ato deva ocorrer em outras cidades do Brasil e do mundo, Curitiba é o ponto central. O ex-presidente está detido na sede da Polícia Federal (PF), no bairro Santa Cândida, onde ocorre a manifestação em apoio ao petista.

Pela Lava Jato

Grupos de apoiadores da Lava Jato marcaram uma manifestação nacional pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes e outras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Inicialmente, a mobilização foi convocada para pressionar o STF a decidir pela manutenção da prisão de condenados em segunda instância. Porém, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, suspendeu ontem o julgamento das ações que tratam do assunto.

Sem data

O julgamento, que estava marcado para o dia 10, agora não tem data para ser incluído na pauta do STF. Agora, a manifestação pró-Lava Jato irá pedir uma “limpeza no Supremo Tribunal Federal”. O ato ganhou o nome de “Vem Pra Rua salvar a Lava Jato”. O movimento afirma que mais de 45 cidades já tem manifestações marcadas para este domingo. Na justificativa da convocação, o grupo diz que o ato é “pela manutenção da prisão em segunda instância, pelo impeachment de Gilmar Mendes” e “contra a sabotagem na Lava Jato.”

Luz Amarela

A tigrada palaciana diz que não há preocupação nenhuma. Mas sabe-se que acendeu a luz amarela nos gabinetes do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma perda em sua taxa de aprovação, segundo indica pesquisa da XP Investimentos divulgada nesta sexta-feira, 5. Em janeiro e fevereiro ele era aprovado por 40% dos que responderam à pesquisa da XP. Depois, em março, caiu para 37%. Agora, está em 35%.

Sobre a reprovação, o índice aumentou de 17% em fevereiro para 24% em março. Em abril, ela atingiu 26%. O número dos que consideram o governo regular, 32%, se manteve entre março e abril. Em todos os casos, a oscilação foi dentro da margem de erro, que é de 3,2%. Foram ouvidas mil pessoas entre os dias 1 e 3 de abril.

Lula presta depoimento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso pela Operação Lava Jato desde abril do ano passado em Curitiba, prestou depoimento na Polícia Federal (PF). Como Lula está detido em uma sala especial na PF, não precisou de deslocamento para a oitiva, que começou por volta das 9h e terminou pouco antes das 11h. O petista ficou em silêncio, conforme informou a PF.

Documento oculto

“Ninguém é obrigado a depor sobre um processo sigiloso, sobre documentos ocultos. E é isso que a defesa está buscando, a defesa está buscando exercer um direito, o direito de ter acesso a uma investigação antes que o ex-presidente venha prestar depoimentos”, afirmou o Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, ao sair da PF. O advogado deixou claro que a defesa não teve acesso aos autos do inquérito e, por isso, o ex-presidente ficou em silêncio.

Guedes admite alterações

Durante o debate, o ministro da Economia admitiu também alterações nas propostas de mudanças nas aposentadorias rurais e no Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos carentes. Na semana passada, 13 partidos apresentaram um documento em que se posicionam contra a proposta do Executivo, devido aos eventuais impactos especialmente nos pequenos municípios.

Resistências

Ao embarcar em Israel de volta ao Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia comentado as resistências à reforma da Previdência. “O Parlamento é soberano para fazer polimentos e tirar alguma coisa”, disse. “Nós gostaríamos que não tivesse mudanças, mas não existe projeto sem mudança”, acrescentou Bolsonaro.

Não quer mais

Paulo Guedes, ministro da Economia, não quer falar mais do projeto da reforma da Previdência com deputados ou senadores. Acha que “já deu o que tinha de dar”, especialmente depois da troca de ofensas entre ele e o deputado Zeca Dirceu. Entre os parlamentares, ficou outro tipo de decepção: a maioria não entende da área e muito menos das novidades contidas no projeto. Gostariam que Guedes usasse uma linguagem mais trivial, como expressões costumeiras (poderia usar exemplos do cotidiano) que eles conseguissem deglutir. E essa insatisfação abrange também a maioria dos parlamentares do PSL, partido do presidente Bolsonaro.

Outros tempos

Na campanha, Jair Bolsonaro atacou a aliança do PSDB com os partidos do Centrão. “Quero agradecer ao Geraldo Alckmin por reunir a nata do que há de pior do Brasil a seu lado”. Na semana passada, antes de completar 100 dias de governo, reuniu seis presidentes de partidos para falar sobre a reforma da Previdência, incluindo Alckmin, com quem se desculpou. E igualmente pediu desculpas ao ex-ministro Gilberto Kassab que, também na campanha, chamou de “porcaria”. A todos, desculpou-se pelas “caneladas”. Só faltou elogiar o Centrão.

Continência

O governador João Doria repete Jair Bolsonaro: agora, ele bate continência quando encontra qualquer oficial da PM. Detalhe: a iniciativa é sempre dele, embora todos lhe batam continência.

Twitter de Moro

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, cedeu mais uma vez ao presidente Jair Bolsonaro. Só que desta vez por uma boa causa. Moro abriu uma conta no twitter e pretende explicar suas ações e esclarecer dúvidas sobre o projeto anticrime. Teve que postar uma foto sua para provar que não se tratava de mais um perfil falso. E brincou: “Se der errado, a culpa é dele”, referindo ao Bolsonaro. Em menos de 24 horas o perfil já tinha mais de 400 mil seguidores.

Na frente

Em seu primeiro dia no Twitter, o ministro Sérgio Moro já ultrapassou o presidente Jair Bolsonaro, muito chegado às redes sociais. Não em número de seguidores: Moro deve demorar muito para alcançar os 3,9 milhões do Chefe do Governo. Mas, gerou de largada com suas publicações, três vezes mais interações. Ou seja, curtidas, comentários e retuites. Na sexta-feira (5), até a noite, Bolsonaro tinha 171 mil; Moro, 513 mil.

Pobre Venezuela

A crise na Venezuela está mais próxima do agravamento do que da distensão. Na terça-feira passada, a Assembleia Constituinte, controlada pelo ditador Nicolás Maduro, acolheu um pedido do Tribunal Supremo de Justiça, apêndice chavista no Poder Judiciário, e cassou a imunidade parlamentar de Juan Guaidó. A medida abre caminho para a prisão do autoproclamado presidente constitucional do país.

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, órgão do Poder Legislativo composto por deputados legitimamente eleitos, foi reconhecido há três meses como presidente de jure da Venezuela por países que compõem o Grupo de Lima, incluindo Brasil, Estados Unidos e União Europeia.

Festival de mortes

Todos os guardiões da novela das 21h na Globo vão morrer. Só Padre Ramiro (Ailton Graça) vai escapar – e por conta de superstição de Aguinaldo Silva, que não teve coragem de derrubá-lo. “Sou muito católico. Se matasse um padre, estaria entrando numa zona obscura de minhas lembranças”.

Quem tem força

O ex-deputado Pedro Corrêa, já condenado pela Lava Jato e ex-presidente do PP, tem muita influência no governo de Pernambuco e na prefeitura de Recife, controlados pelo PSB. Já emplacou amigos no governo de Paulo Câmara e três netas na estatal Porto de Sauipe. Fora a filha e herdeira política Aline Corrêa para cargo destacado na prefeitura socialista, comandada por Geraldo Júlio.

Anotado

Quando Zeca Dirceu (PT-PR) e outros deputados da oposição passaram a agredir verbalmente Paulo Guedes, da Economia, na semana passada, o ministro anotou que nenhum parlamentar do PSL, partido do presidente, se levantou para defende-lo. Depois, uns 15 acompanharam o ministro até a saída.

Seja mantido

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja mantido na Corte o inquérito que envolve o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) e que apura o recebimento de propina da Odebrecht. Em sua alegação Raquel diz que apesar de Jucá não ser mais senador existe uma suposta relação com o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Não fará parte

Depois de uma reunião, na semana passada, com os presidentes do PSDB, PRB, PSD e DEM com Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, candidato derrotado na disputa ao Planalto saiu e disse que seu partido não irá fazer parte da base do governo. Deixou claro que partido votará independente e de acordo com suas visões. “Não há nenhum tipo de troca, não participaremos do governo, não aceitamos cargo do governo, e votamos com o Brasil”.

Novo ataque

Como não podia ser diferente, Ciro Gomes (PDT- CE), candidato derrotado na disputa ao Planalto e opositor de Jair Bolsonaro, ataca novamente o Chefe do Governo, depois dele afirmar que o “nazismo é de esquerda”. “Tenho uma tese de que Bolsonaro está muito bem orientado sob o ponto de vista da marquetagem. Para todas as dificuldades reais que acabam fragilizando o governo, ele inventa em cima uma tese. E a esquerda antiga cai como um patinho e polariza”.

Imagem negativa

Levantamento feito pela XP Investimentos mostra que a imagem negativa do Congresso Nacional aumentou para o brasileiro. Em março a taxa era de 37%; agora em abril 42%. Referente ao desempenho, a taxa que era de 18% para ótimo / bom caiu para 13%.

Encontro

Na próxima quarta-feira, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, vai ter um encontro com 51 embaixadores dos países árabes para tentar expandir as parcerias comerciais. Depois da possibilidade de mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, os árabes ficaram com um pé atrás para o agronegócio brasileiro.

Pedido

Durante a conversa entre Jair Bolsonaro e alguns presidentes partidários, sobre a reforma da Previdência eles fizeram um pedido. Querem que o governo elabore algumas medidas para geração de empregos no país, que hoje é de 13,1 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Bolsonaro desconversou.

Agenda de páscoa

Na Semana Santa parte dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estarão fora do país. Só que alguns estarão trabalhando. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, José Otavio de Noronha, Sergio Moro, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e Rogério Marinho estarão no VII Fórum Jurídico de Lisboa, um evento organizado pelo IDP de Gilmar Mendes que também estará presente.

Lição de moral

Quando foi preso no dia 29 de novembro, Luiz Fernando Pezão tentou convencer os agentes da Polícia Federal e os procuradores de não conduzi-lo a prisão argumentando que com um governador preso seria difícil o pagamento do 13º aos servidores públicos. Um dos procuradores presentes experiente e bem atualizado respondeu: “Não seja por isso, governador. Fique tranquilo: seu substituto, Francisco Dornelles, é um craque em finanças, já foi até ministro da Fazenda e vai resolver isso”.

Questão de fé

Depois da reunião, na semana passada, com alguns presidentes de partidos e Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que também estava presente disse estar mais confiante na possível aprovação da reforma da Previdência. “Todos concordaram que é momento de passar por cima das nossas diferenças, passar por cima do que aconteceu durante o período eleitoral. O presidente, com a sua humildade, se desculpou por uma canelada aqui e acolá. E a gente vai conseguir uma coisa que é muito importante, unir todos que são verde e amarelo a favor do Brasil”.

Ganhará sala

A primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhará uma sala no bloco A da Esplanada dos Ministérios. Lá, ela irá atuar como “presidente de honra”, sem receber salários, que atua em projetos das pastas, principalmente na área de divulgação. Quem também ocupou essa posição foi Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente FHC. Marisa Leticia, e Marcela Temer nem passaram perto.

Sem carro oficial

Apenas cinco dos 81 senadores dispensaram carro oficial com motorista e placa preta (a maioria tem vergonha da mordomia e usa chapa fria). O senador Antonio Reguffe (sem partido) é o autor de projeto que extingue a mordomia em todo o território nacional (só presidente da República poderá ter, na condição de Chefe de Estado). O projeto foi aprovado na CCJ e aguarda há 50 dias que presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina o relator.

Carro próprio

Os cinco senadores que recusaram veículos oficiais e usam seus carros próprios: além de Reguffe (ele tem um modesto Mobi), formam nesse bloco Alessandro Vieira (PPS-SE), Confucio Moura (MDB-RO), Eduardo Girão (Pros-CE) e Jorge Kajuru (PRP-GO).

Não confiam

No encontro com presidentes de partidos no Planalto, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro nem sabia o nome completo de alguns deles. Um assessor tratava de lhe passar um papel e Onyx Lorenzoni fazia as honras da casa, citando cada nome. No final, não sobrou um voto para valer para a reforma da Previdência e um dos presidentes de siglas falou francamente com Bolsonaro e disse que os partidos temem ser torpedeados assim que o governo conseguir o que deseja.

Pequeno notável

E nem poderia ser diferente, especialmente porque ACM Neto nem se importa com piadas em relação a sua altura: na hora da foto com Bolsonaro, na semana passada, mais Onyx Lorenzoni e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem dois metros de altura, o Chefe do Governo, que também é alto, deu um abraço no baiano: “É o pequeno notável”. Uma adaptação do slogan de Carmen Miranda, há décadas.

Para anotar

Dados da Agência Nacional de Águas: hoje, 45% da população brasileira não tem acesso adequado de esgoto com implicações diretas na saúde da população.

Sem joias

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, esposa do príncipe Harry, não terá acesso a coleção de joias da Família Real. A Rainha Elizabeth II é que teria tomado essa ação por não gostar de algumas atitudes de Meghan. A gota final foi que a americana estaria dispensando a possibilidade de que seu parto (está na reta final de sua gravidez) ser no mesmo hospital em que a Princesa Diane e Kate Middleton deram a luz. Quem não gostou da notícia foi o príncipe Harry.

Preparado

O governador do Rio de Janeiro, Wilzon Witzel, que adora um holofote, falou à BBC que pretende se candidatar em 2022 ao Palácio do Planalto. “Estudei a minha vida inteira, estou preparado para governo o Rio e estou preparado para governar o nosso país. Fiz mestrado, faço doutorado e não para de estudar nunca”.

Farra

A Polícia Federal grampeou Joesley Batista no dia do triunfo eleitoral de Dilma Rousseff em 2014. Ele comemorava ao lado de Ricardo Saud, Michel Temer, Fernando Pimentel, Eduardo Cunha, Henrique Meirelles e Edinho Silva. Foi uma farra e tanto.

Quem paga

Na próxima terça-feira, Jair Bolsonaro recebe no Planalto dirigentes e lideranças do PR, que tem 38 deputados e 2 senadores. Valdemar Costa Neto que, de fato, ainda comanda as articulações da sigla não vai aparecer. “Vamos ouvir. Até porque o convite foi formulado pelo governo. Quem convida tem que pagar a conta”. Bolsonaro não confessa publicamente, mas tem verdadeira alergia de Valdemar Costa Neto.

Decepção

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT, contava com a soltura (prisão domiciliar, pelo menos) de Lula para esta semana, com o julgamento do Supremo. O presidente da Alta Corte, Dias Toffoli resolveu adiar e ela ficou apreensiva. “Quanto mais demora, mais difícil fica”.

Vai para casa

Ex-sócio de Marcos Valério e condenado com ele no mensalão, Ramon Hollerbach ganhou direito a progressão de regime e vai passar a cumprir pena de 27 anos de prisão em casa. A decisão foi do ministro Luis Roberto Barroso, do STF, que supervisiona a execução das penas do mensalão. O publicitário cumpriu os requisitos e não pagou a multa de R$ 5,4 milhões. A defesa alegou que ele não teve rendimentos suficientes para quitar a dívida.

No ataque

Fernando Henrique Cardoso afirmou na BBC que “a gestão de Bolsonaro é pior do que ele imaginava” e disse que “até agora ele não sabe o que vai fazer”. E aproveitou para fazer um autoelogio: “Na época da implantação do real, eu não tinha medo do bicho papão. Fui falar do Plano Real até no programa do Silvio Santos”.

Humildade, não

Os presidentes de partidos que estiveram, na semana passada, com Bolsonaro, comentaram que “ele não estava usando sandálias de humildade”, não. A conversa não foi de graça. É que até agora os amadores do Planalto têm levado um baile dos profissionais do Congresso. Bolsonaro queria usar as redes sociais para emparedar o pessoal da Câmara e do Senado. Só que é ele que está emparedado.

Frases

“A boa Previdência é a que passa.”

Jair Bolsonaro