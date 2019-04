O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou nesta segunda-feira (8) um novo nome para o ministério da Educação. Abraham Weintraub entra no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez.

Comunico a todos a indicação do Professor Abraham Weintraub ao cargo de Ministro da Educação. Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao Prof. Velez pelos serviços prestados.

Em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda, Bolsonaro exonerou Vélez e nomeou Abraham Weintraub para o cargo, liberando-o da função que ocupava.

Inicialmente, Bolsonaro havia anunciado pelas redes sociais que Abraham possuía o título de doutorado, mas corrigiu a informação em uma nova publicação. “Corrigindo: Abraham possui mestrado em Administração na área de Finanças pela FGV e MBA Executivo Internacional pelo OneMBA, com título reconhecido pelas escolas: FGV/Brasil, RSM/Holanda, UNC/Estados Unidos, CUHK/China e EGADE-ITESM/México”, escreveu o presidente.

A plataforma Lattes também indica que o economista tem apenas mestrado, finalizado em 2013 na FGV. O site da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), onde o novo ministro leciona e está licenciado, também informa que Abraham possui apenas mestrado.

Na carreira profissional, segundo o currículo oficial, foi diretor estatutário do Banco Votorantim, CEO da Votorantim Corretora no Brasil e da Votorantim Securities nos Estados Unidos e na Inglaterra.

No primeiro anúncio sobre a troca de comando no MEC, Bolsonaro também agradeceu o antigo titular da pasta. “Aproveito para agradecer ao professor Vélez pelos serviços prestados”, escreveu no Twitter.

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub era secretário-executivo da Casa Civil.

Economista e professor da Unifesp, Weintraub participou das conversas sobre a reforma da Previdência. No domingo (7), Weintraub esteve com Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O nome de Weintraub, contudo, não estava entre os nomes cotados que circulavam nos bastidores.

A saída de Vélez era ensaiada havia algumas semanas por causa da crise permanente na pasta, expondo uma disputa entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Na sexta (5), Bolsonaro indicou a jornalistas que resolveria a questão nesta segunda.

O novo ministro da Educação tem proximidade com Olavo de Carvalho. O presidente escolheu um nome afinado ideologicamente com Olavo, mas sem vinculação direta com os grupos que disputam espaço.

A lógica, segundo auxiliares do governo, foi evitar mais briga entre olavistas e militares. Em encontro realizado no ano passado, a Cúpula Conservadora das Américas, Weintraub elogiou Olavo e disse que a adaptação das ideias do escritor deveria ser uma estratégia para combater a esquerda.

Abraham é irmão de Arthur Weintraub, que também integra o governo, como assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República.

APROXIMAÇÃO COM BOLSONARO

A aproximação de Abraham com Bolsonaro se deu por conta do ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni (DEM), segundo relatou seu irmão, Arthur Bragança, em uma reunião no departamento do curso de Ciências Atuariais da Unifesp, registrada em ata.

Arthur contou que foi convidado para organizar o Seminário Internacional sobre a Reforma da Previdência em 2018 no Congresso Nacional e que, depois disso, foi procurado por deputados e senadores, entre ele Onyx, “dizendo que havia outros deputados interessados em seu trabalho, dentre aqueles, o deputado Jair Bolsonaro”, relatou.

A primeira reação, disse, foi negar qualquer aproximação, por “considerar esse deputado com um pensamento radical”. “O deputado Onyx sugeriu que ele fosse se informar melhor porque a mídia brasileira distorcia as informações. Dessa maneira, ao melhor se informar, seu irmão Abraham e ele se deram conta que essa conduta radical seria mentira”, registra a ata.

A partir daí, os irmãos “começaram a dar apoio científico e não político a esse candidato.” Segundo Arthur, o apoio ensejou críticas dos centros acadêmicos dos cursos de relações internacionais e economia. Os irmãos passaram a responder processos administrativos por responder as ofensas dos alunos publicadas em páginas no Facebook, segundo a ata da reunião.