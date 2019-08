O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (5) medida provisória que antecipa a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS ( Instituto Nacional do Seguro Social).

Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, a iniciativa irá liberar um montante de R$ 21 bilhões para 30 milhões de beneficiários em todo o país, o que representa 50% do total.

A assinatura da medida torna a antecipação do pagamento uma medida de governo, prevendo o seu pagamento no final de agosto nos próximos anos. “Essa medida, além de aquecer a economia, proporciona segurança e previsibilidade para os aposentados, que terão a garantia e a certeza de que receberão essa antecipação todos os anos”, disse.