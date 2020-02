Bolsas e petróleo recuam com aumento de temores sobre coronavírus

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK (Reuters) – O tom negativo prevalecia nos mercados acionários no exterior nesta terça-feira, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos tocando mínima em meio a preocupações sobre o efeito na economia global da alastramento do novo coronavírus.

As perdas se ampliaram após o Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) alertaram que os norte-americanos devem começar se preparar para a disseminação do vírus.

Os preços do petróleo continuaram a cair, enquanto o iene se fortaleceu contra o dólar, em sinais de que agentes financeiros estavam em busca de ativos relativamente mais seguros.

O novo coronavírus já infectou mais de 80 mil pessoas, dez vezes mais do que a SARS. A Organização Mundial da Saúde (OMS), contudo, disse que a epidemia na China, onde começou em dezembro, atingiu o pico entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro e começou a declinar desde então.