As principais Bolsas mantiveram a alta da véspera nesta quinta-feira (10), apoiadas pelo otimismo em relação as negociações de alto nível entre Estados Unidos e China, que travam guerra comercial.

O presidente americano, Donald Trump, receberá novamente o vice-premiê chinês, Liu He, em Washington nesta sexta-feira (11), no segundo dia de negociações entre os dois países com o objetivo de evitar novos aumentos tarifários.

Acompanhando o cenário externo, o Ibovespa, principal índice acionário do país, subiu 0,56%, a 101.817 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,146 bilhões. O dólar comercial também encerrou em alta ante o real. A moeda avançou 0,48%, a R$ 4,1240.