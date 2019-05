A Bolsa brasileira atingiu 1.046.244 de investidores pessoa física em abril. O Tesouro Direto também superou a marca de 1 milhão, com 1.006.547 investidores no mês.

Os números, anunciados pela B3 nesta quinta-feira (9), não refletem a quantidade exata de brasileiros que recorrem a estas fontes de renda. Segundo a companhia, aproximadamente 5% dos CPFs aparecem mais de uma vez no cálculo. Isso porque cada investidor pode ter conta em mais de uma corretora.

Ou seja, tirando os cadastros duplicados, existem apenas 993.932 de pessoas físicas na Bolsa.

Já o Tesouro Direto afirma que, em sua conta, os CPFs duplicados são descartados.

Os números seguem o otimismo do brasileiro com a economia. Em março, o Ibovespa, maior índice acionário do país, chegou alcançar 100 mil pontos ao longo do dia, mas encerrou pouco abaixo, com 99.993 pontos.

O aumento segue a tendência dos últimos anos. Ao fim de 2017, eram 619 mil investidores. Em 2018, o número saltou para 813 mil.

A aceleração se deve aos ganhos da Bolsa brasileira no período. A partir de 2016, o Ibovespa teve saltos expressivos. A valorização dos papéis listados -preço por ação multiplicado pela quantidade de ações que compõem o índice- foi de 43 mil para 60 mil pontos de 2015 para 2016, uma alta de 39% após recessão econômica e turbulências políticas.

Neste ano, o índice opera, em média, no patamar de 95 mil pontos com a aposta de investidores no governo Bolsonaro. O cenário externo também é favorável às companhias brasileiras. Com a recuperação das economias americana e chinesa e juros baixos nestes países, o Brasil exporta mais e investidores estrangeiros buscam ativos de riscos em países emergentes.

Sem a aprovação da reforma da Previdência, entretanto, o cenário é de incertezas. O aporte estrangeiro ainda não voltou ao país e dados econômicos do primeiro trimestre preocupam economistas.

No ano, o saldo de investimento estrangeiro na B3 é negativo em R$ 624 milhões. Segundo especialistas, a entrada deve vir após a aprovação da reforma e, provavelmente, será tímida.

Atualmente, os estrangeiros têm quase metade do valor investido na Bolsa. Eles somam 46,3% do total de volume negociado. Brasileiros pessoas físicas têm 18,3% e jurídicas, 30%.

Dentre as pessoas físicas, o volume tem grande variação conforme o aporte investido. A maioria dos brasileiros – 40% do total – coloca até R$ 10 mil na Bolsa. Eles somam apenas R$ 1 bilhão do estoque da B3, menos de 1% do total alocado em Bolsa, que equivale a R$ 220 bilhões.

Os ganhos do Ibovespa neste ano, no entanto, são impulsionados por movimentações domésticas, aponta a B3. Com a taxa Selic na mínima histórica, a renda variável oferece um retorno maior.