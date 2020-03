Boletim coronavírus: São 15 casos sob investigação no litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais seis casos de coronavírus no Paraná nesta segunda-feira (23). Os pacientes são de Curitiba (3), Cianorte (2) e Cascavel (1).

As seis mulheres têm entre 28 e 53 anos com viagens para São Paulo, Emirados Árabes e/ou contato com caso confirmado.

O Paraná tem agora 60 casos confirmados, 1.519 em investigação e 159 oficialmente descartados. O Estado aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para poder negativar aproximadamente 600 resultados emitidos pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). A plataforma apresenta instabilidade há cerca de uma semana.

FAKE NEWS – A Sesa reforça que as informações oficiais são sempre divulgadas no site e redes sociais da Saúde e do Governo do Estado.

“Pedimos à população que não compartilhe notícias e informações não oficiais para evitarmos a divulgação de fakenews e posteriormente a instalação de pânico desnecessário. A informação de qualidade e oficial é uma forma de garantir a melhor e mais adequada orientação aos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

LITORAL

No litoral paranaense, ao todo são 15 casos suspeitos. Desde quando começaram os testes para identificação da doença em pacientes internados no Hospital Regional do Litoral, nenhum caso de infecção com o coronavírus foi confirmado.

Confira abaixo o número de pacientes suspeitos e municípios de origem, conforme dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado da Saúde:

06 Paranaguá

07 Guaratuba

01 Pontal do Paraná

01 Matinhos

Fonte: SESA.

Plantão Jr.Notícias, informação 24h.