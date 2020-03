Boletim coronavírus 24/03: Brasil tem 46 mortes; SP tem 40 óbitos

O Ministério da Saúde acaba de divulgar o novo balanço do coronavírus no Brasil, a atualização divulgou que o país tem 2.201 casos confirmados, o número de mortes prevalece no estado de São Paulo com 40, e no Rio mais duas mortes foram confirmadas hoje totalizando 6.

O ministério também divulgou que o país está para receber 2.000 testes vindos da China, e também que por meio de doações de empresas como a Petrobrás, estão fornecendo mais testes ao país. O Ministério diz que tem como objetivo ter pelo menos 14,9 milhões de testes para conseguir atender a população.