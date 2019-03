Boeing cai em Wall Street após acidente fatal na Etiópia

A ação da Boeing caiu mais de 12% nesta segunda-feira nas negociações eletrônicas antes da abertura da sessão em Wall Street, afetada pela decisão de não utilização das aeronaves 737 MAX 8 na China e na Indonésia, um dia depois de uma queda desse tipo de avião na Etiópia.

As ações caíram 12,26% no meio da manhã, derrubando Dow Jones, o principal índice da Bolsa de Valores de Nova York.

Se esta tendência for confirmada na abertura, a Boeing terá perdido cerca de 30 bilhões de dólares em capitalização na bola em um dia, seu pior desempenho em uma sessão desde 17 de setembro de 2001 (na reabertura dos mercados após os ataques do 11 de setembro).

O acidente no domingo é um novo revés para a Boeing. Um aparelho do mesmo modelo, versão modernizada do 737, um sucesso comercial, também caiu alguns minutos após a decolagem em 29 de outubro nas costas da Indonésia, uma tragédia em que 189 pessoas morreram.

Uma das caixas pretas do aparelho da empresa indonésia Lion Air apontou problemas com o velocímetro. Com agencias internacional AFP