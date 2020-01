O Real Madrid anunciou acordo com o Flamengo pela contratação de Reinier. O meia de 18 anos só chegará à Espanha depois do Pré-Olímpico na Colômbia. O Flamengo ficará com 80% do valor da multa rescisória (quase 109 milhões de reais). O jovem brasileiro terá contrato com o Real até junho de 2026 e se apresentará ao Real Madrid Castilla, que disputa a Terceira Divisão do Espanhol.