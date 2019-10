O Paraná terá o primeiro aplicativo do Brasil criado especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes que atendem crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em situação de rua e indígenas. Trata-se do Paraná Solidário, uma tecnologia idealizada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e com apoio técnico da Celepar, que será lançada oficialmente pelo secretário da Sejuf, Ney Leprevost, no dia 17 de outubro, no Palácio Iguaçu, durante a programação da Semana Paraná Inovador.

Disponível nas versões Android e IOS, o aplicativo Paraná Solidário pode ser instalado de graça e possui todas as informações necessárias para o repasse direto, sem intermediários. O app permite doar alimentação; calçados; cama/mesa/banho; higiene/limpeza; material escolar; vestuário; eletrodomésticos e eletroeletrônicos; livros; itens esportivos; universitários; veículos e muito mais.

Serviço Lançamento do Aplicativo Paraná Solidário

Data: Quinta-feira (17/10)

Hora: 10h

Local: Palácio Iguaçu, Centro Cívico, Curitiba-PR