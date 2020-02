BNDES libera empréstimos para o Agro (R$ 1,5 bi) mesmo sem o CAR

O status de “pendente” no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não será mais empecilho para produtores rurais contratarem linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Resolução da instituição de fomento, com base em orientação do Banco Central, agora permite que interessados financiem máquinas agrícolas, por exemplo, mesmo sem ter o CAR validado – ou seja, “pendente”.

Tal medida foi tomada para não prejudicar 6 milhões de proprietários rurais que preencheram o CAR, mas aguardam sua aprovação final pelo Ministério da Agricultura, que ainda busca uma tecnologia para fazer isso eletronicamente. O BNDES explica à coluna que, “caso eventualmente seja atestada irregularidade, o CAR será suspenso ou cancelado, tornando o produtor rural inelegível ao crédito”.

O CAR é o maior inventário ambiental do País e o Ministério da Agricultura tem usado os dados do cadastro para mostrar que a produção brasileira é sustentável. Em evento neste mês, em Brasília, a ministra Tereza Cristina prometeu trabalhar “firme” para pôr em funcionamento o CAR e o Código Florestal.

— “Vamos calar a boca do mundo”, disse sobre as acusações feitas à agropecuária lá fora.

Entre as questões que só serão resolvidas após a validação dos cadastros está o tamanho da terra declarada como propriedade rural, mas sobreposta com áreas indígenas ou de conservação. O governo estuda uma ferramenta que analise o CAR eletronicamente para eliminar rapidamente a fila dos 6 milhões de produtores, que vem se somar a outras filas que se alongam, como a do INSS e a do Bolsa Família.