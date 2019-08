Falta pouco para a quinta edição do BMS Motorcycle, o evento mais insano e democrático do universo duas rodas do Brasil, que ocorre de 16 a 18 de agosto na Usina 5, em Curitiba, e promete revolucionar mais uma vez o mercado de eventos do motociclismo.

Em 2018, o BMS Motorcycle conseguiu reunir o maior número de customizadores em um único evento do segmento. Foram mais de 40 artistas que participaram, apresentando um pouco mais sobre o seu trabalho e estilo de customização em um espaço exclusivo.

Além da área especial voltada à cultura custom, o evento ainda conta, a cada edição, com uma moto oficial, em que um profissional é convidado para modificar uma motocicleta, de acordo com o seu próprio estilo e liberdade. “O BMS Motorcycle trabalha não só com a liberdade duas rodas, mas também com a liberdade profissional, em que damos abertura total, assim como todo o suporte necessário, para que o customizador possa criar em cima de suas referências e anseios, valorizando cada vez mais essa importante e crescente cultura”, explica Cezinha Mocelin, diretor do BMS Motorcycle.

Em 2019, a moto oficial da quinta edição do evento será uma Royal Enfield Classic 500, que será customizada profissional Danilo Bona, da Wolf Motorcycle, de Santa Catarina.

“Ter a oportunidade de participar deste evento é um marco muito grande em minha carreira, pois o BMS Motorcycle está revolucionando a cena duas rodas do Brasil e o mais gratificante é ter sido escolhido como o construtor da moto oficial no meio de tantos customizadores de peso no mercado”, comenta Bona, que atua no ramo desde os 16 anos, sendo especialista no ramo custom desde 2013.

É a primeira vez que a Royal Enfield participa do BMS Motorcycle. A marca de motocicleta, que é a mais antiga em produção contínua, foi criada em 1901, na Inglaterra, e abriu a sua primeira unidade no Sul do Brasil neste ano. Com mais de 50% de crescimento a cada ano nos últimos meses, a Royal Enfield está rapidamente se tornando um importante player no mercado global de média cilindrada e trabalha para reinventar esse segmento, com modelos evocativos, envolventes e muito divertidos de pilotar. A marca opera por 675 revendedores na Índia e exporta para mais de 50 países em todo o mundo, incluindo os EUA, Reino Unido, diversos mercados europeus e latino-americanos, além de cidades do Oriente Médio e do Sudeste Asiático.

A customização da moto oficial ainda conta com todo o suporte e apoio da Gedore, marca que reúne as ferramentas profissionais mais conhecidas e as campeãs de vendas do mercado, sendo possível de encontrar utensílios ideais para cada uma das necessidades buscadas, disponibilizando também profissionais altamente qualificados para atender os usuários dos instrumentos.

O resultado final da motocicleta poderá ser conferido durante a quinta edição do BMS Motorcycle, na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho).

Os ingressos e passaportes para os três dias do BMS Motorcycle 2019 já estão disponíveis pela Eventim (www.eventim.com.br/bmsmotorcycle), com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada por dia). Passaporte para os três dias R$ 60. Verifique a possibilidade de pagar meia-entrada por meio do ingresso solidário, que sai por R$33, sendo R$3 doado para uma instituição de caridade que será divulgada em breve.

O BMS Motorcycle conta com o patrocínio da Gedore, TEXX, Jack Daniel’s e Orpec. A cerveja oficial é a Heineken.

Acompanhe mais informações pelo site www.bmsmotorcycle.com.br, ou pela redes sociais oficiais, pelo Facebook @bmsmotorcycle e pelo Instagram @bms_motorcycle