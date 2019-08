O Blue Tree Premium Londrina, localizado a apenas 15 minutos do aeroporto Governador José Richa e da Universidade Estadual de Londrina, é um dos cartões postais da cidade e se tornou um marco no destino devido a sua arquitetura arrojada, em formato de embarcação, mais precisamente de um veleiro.

Ao todo, são 132 apartamentos, que variam entre 28 e 53 metros quadrados, divididos nas categorias Standard, Superior, Luxo e Luxo Premier, além das Suítes Junior e Executiva. Todos os quartos são equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, serviço de conexão à internet e estação de trabalho.

A unidade é também destaque nas áreas de eventos, já que conta com 12 salas que podem atender simultaneamente 300 pessoas. O hotel é o único da região que oferece uma piscina coberta e aquecida, além disso, o edifício também possui sauna, academia de ginástica, brinquedoteca e um restaurante com uma gastronomia refinada.

Atrações turísticas

A 381 km de Curitiba, Londrina tem cerca de 500 mil habitantes, sendo a segunda maior cidade do Paraná e a quarta maior do sul do Brasil. A região conta com um vasto território de área verde e mais de 200 praças públicas para visitação turística, além de atrações de lazer, como a visita à paisagem no Lago Igapó, a área do Luigi Borghesi, museus históricos, passeios ecumênicos no templo Budista Honganji, na Mesquita Muçulmana Rei Faiçal e na Catedral Metropolitana de Londrina; e atividades no Planetário, a contemplação da cachoeira do Salto do Apucaraninha e das áreas de pesca locais.

A vida noturna na região também é bastante agitada, para aproveitar happy hour, boates e jantares, a cidade possui estabelecimentos como Flanningan’s Irish Pub, Escritório bar, Vitrola bar, Kingdom 2800 – Fitness pub, Valentino Bar e Restaurante, Estação Café Brasil.